Prenota un tampone in aeroporto e tre minuti dopo riceve l'esito (negativo)

Prenota un tampone in aeroporto e riceve il referto (negativo al Covid-19), tre minuti dopo aver completato la procedura online ma anche tre giorni prima di averlo materialmente fatto. A segnalare il caso è un lettore, un palermitano di 36 anni che si è organizzato per rientrare in città, nel weekend, con un aereo da Torino. Un po’ accaduto a febbraio scorso a una sedicenne e ai suoi genitori che avevano prenotato l’accertamento alla Fiera del Mediterraneo ottenendo il referto prima del dovuto”.

“Sono un lavoratore dello spettacolo e nonostante sia vaccinato devo fare come i miei colleghi un tampone ogni tre giorni. Ho prenotato per sottopormi al test una volta atterrato. Mi è arrivata la mail di conferma e tre minuti dopo l’esito, per fortuna negativo. Peccato che non avessi ancora fatto l’esame visto che mi trovavo ancora in Piemonte. Questa vicenda mi ha lasciato un po' perplesso e preoccupato per la reale efficienza dei nostri sistemi di controllo”.

Come spiegato già a febbraio, dalla struttura del commissario per l’emergenza Covid a Palermo fanno sapere che il caso sarebbe riconducibile a un mero errore, probabilmente umano, nella refertazione del test o nella digitazione dei codici univoci associati ad ogni tampone. In questo periodo, spiegano ancora dalla struttura commissariale, mediamente vengono elaborati migliaia di test al giorno tra l’hub della Fiera, l’aeroporto e, quando previsto, anche al porto. "Non abbiamo ricevuto altre segnalazioni di casi simili", concludono dagli uffici di via Sadat.