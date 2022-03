Cervelli in fuga dalla guerra, quattro ricercatrici ucraine in arrivo al Rimed

Rimed, la Fondazione nata dalla partnership internazionale fra governo Italiano, Regione siciliana, Cnr, Università di Pittsburgh e Upmc, con sede a Palermo, ha aderito all’iniziativa del ministero dell’Università e della Ricerca, ed è pronta ad accogliere fino a 4 ricercatrici provenienti dall’Ucraina.

Medicina rigenerativa e immunologia, proteomica, biologia strutturale e biofisica, chimica medicinale, chimica computazionale, high throughput screening, bioinformatica, bioingegneria, ingegneria tissutale e imaging: questi gli ambiti di studio in cui verranno coinvolte le risorse provenienti dall’Ucraina, segnalate dal ministero.

"Accoglienza e condivisione sono tra i valori cardine della Fondazione Rimed. Di fronte ai tragici eventi in Ucraina, rispondiamo con responsabilità alla chiamata del Ministero, mettendoci a disposizione per integrare al più presto ricercatrici ucraine nei nostri team, nello spirito di internazionalizzazione che ha sempre contraddistinto la Fondazione - ha dichiarato il presidente Paolo Aquilanti - perché la scienza non ha confini e parla un’unica lingua: quella della ricerca della conoscenza".