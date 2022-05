Una palermitana tra i giovani ricercatori finanziati dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica

La dottoressa Marilia Barreca, ricercatrice del Dipartimento Stebicef (Scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche) dell'Università degli Studi di Palermo, è tra i sei giovani ricercatori che la FFC-Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica ha scelto di finanziare per presentare i risultati della ricerca sulla fibrosi cistica alla 17th ECFS-Basic Science Conference della società europea di fibrosi cistica.

La dottoressa Barreca è impegnata nello studio di composti eterociclici come correttori della proteina CFTR mutata, nell’ambito di una collaborazione iniziata nel 2018 tra i gruppi di ricerca coordinati dalla professoressa Paola Barraja e dal professor L.J.V. Galietta del TIGEM - Telethon Institute of Genetics and Medicine di Pozzuoli.