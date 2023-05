Pasta con i ricci al ristorante, blitz della guardia costiera: sequestri e multe

Circa 400 chili di prodotti ittici sequestrati, 4.500 euro di multe elevate. E' il bilancio dei controlli messi a segno dalla guardia costiera in tre ristoranti di Palermo (i nomi dei locali non sono stati forniti, ndr). Le operazioni erano incentrate alla verifica della regolarità dei prodotti ittici serviti. In due dei ristoranti sanzionati sono stati "scovati" anche 50 bicchieri di polpa di ricci di mare. Dalla guardia costiera sottolineano: "Ricordiamo che dal 1° maggio al 30 giugno è fatto il divieto di pescare, detenere, trasportare e commercializzare il riccio di mare (paracentrotus lividus). Questo periodo di fermo pesca 'biologico', infatti, coincide con il periodo riproduttivo della specie ed è necessario alla sua salvaguardia".

In totale, le operazioni hanno portato, nel corso di controlli in tutti e tre i ristoranti, al sequestro di circa 400 chili di prodotti ittici "non correttamente conservati e non in regola con la documentazione che ne attesti, la tracciabilità". Ai titolari delle attività sono stati contestati illeciti amministrativi che hanno portato all’elevazione di sanzioni per un totale di 4.500 euro. Il prodotto sequestrato, dichiarato non idoneo al consumo umano dai medici veterinari dell’Asp è stato avviato alla distruzione mediante ditta specializzata.

Nel corso invece di un'altra operazione la motovedetta CP 401 ha individuato e posto sotto sequestro circa mille metri di palangaro a 10 miglia da Capo Zafferano e 700 metri di rete da posta a quattro miglia al largo di Terrasini, privi della marcatura obbligatoria per legge, che riporti i dati identificativi del proprietario. "Le attività di controllo della filiera della pesca - aggiungono dalla guardia costiera - proseguiranno nei prossimi giorni, a tutela dei cittadini, della salute pubblica e dell’ecosistema marino".