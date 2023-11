Blitz degli attivisti di Ribellione animale in un supermercato di piazzetta Bagnasco

C’è anche Palermo tra le città in cui, tra mercoledì (durante il World Vegan Day) e ieri, ha avuto luogo la protesta degli attivisti di Ribellione Animale, entrati nei supermercati per chiedere lo stop ai sussidi sui prodotti animali e la transizione ad un sistema alimentare a base vegetale. Oltre a Palermo ad essere “colpite” sono state anche le città di Cuneo, Genova, Mantova, Milano, Torino e Trento.

A Palermo la protesta è andata in scena alla Coop di piazzetta Bagnasco. Sui cartelli e sugli striscioni delle attiviste di Ribellione Animale, con i quali giravano per le corsie dei supermercati soprattutto nei reparti di macelleria, slogan ma anche dati che testimoniano "lo sterminio animale operato dal reparto zootecnico, il dannoso impatto ambientale causato dagli allevamenti intensivi e dall’industria ittica, e lo spreco di suolo e risorse indispensabili al mantenimento degli ecosistemi".

"Tra le misure che chiediamo al governo italiano vi e? la rimozione dell’Iva al 22% sui prodotti di prima necessità a base vegetale, penalizzando quelli che hanno un alto impatto ambientale. Inoltre chiediamo la sospensione dell’apertura e dell’ampliamento di nuovi mattatoi e allevamenti, in modo tale da redistribuire i sussidi destinati all’industria zootecnica alla transizione agroecologica delle aziende italiane - hanno spiegato gli attivisti -. La zootecnia rappresenta la piu? grande minaccia alla biodiversita? in Italia e sul Pianeta eppure questo settore continua a ricevere miliardi di euro in sussidi pubblici, soldi provenienti dalle tasse dei cittadini. Io mi rifiuto di essere complice di questo sistema di produzione, mi rifiuto di stare a guardare mentre gli ecosistemi vengono devastati e la crisi climatica si abbatte sempre piu? violentemente sui nostri territori. Non posso credere, non voglio accettare che questo governo stia finanziando la nostra morte e quella degli ecosistemi che ci permettono di vivere".