"Traffico e smog in aumento": torna attiva anche la Ztl notturna

Da domani la Ztl notturna sarà riattivata. Così hanno deciso l'assessore all'Ambiente e alla mobilità Giusto Catania, d'accordo col sindaco Leoluca Orlando, che ha dato mandato al dirigente Sergio Maneri di procedere alla riattivazione. A far scattare questa decisione, preannunciata una decina di giorni fa, l'incremento del traffico nel Centro storico durante le ore serali e notturne, oltre alla volontà di limitare la diffusione di inquinanti atmosferici e acustici. Così il Comune motiva la scelta dopo aver monitorato i flussi e analizzato i dati rilevati dal nuovo portale di gestione e controllo dai varchi di accesso dal 1 settembre ad oggi.

"L'incremento - spiega il servizio Mobilità nella relazione - si è verificato in particolare in corrispondenza delle giornate di venerdì e sabato dei mesi di settembre e ottobre 2021 con particolare riguardo alle ore notturne, raggiungendo punte di saturazione di oltre 65% in corrispondenza dei varchi di accesso alla via Roma e del 50% lungo la viabilità di accesso in piazza Magione e da piazza Verdi".

I varchi torneranno quindi ad essere accesi dalle 23 di venerdì 5 novembre fino alle 6 del sabato; sabato dalle 23 fino alle 6 della domenica. Da lunedì al venerdì invece la Zonaa traffico limitato sarà attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20.