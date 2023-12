Riapre la strada che dal cimitero di Bagheria porta ad Aspra: "Risolto il problema traffico"

Riaperto da oggi viale Sant'Isidoro, la strada che dal cimitero di Bagheria porta alla frazione marinara di Aspra. Il viale che costeggia villa Sant'Isidoro, di recente, è stato oggetto di bonifica dopo essere stato impercorribile per un lungo periodo diventato una sorta di discarica a cielo aperto. La strada non verrà asfaltata ma rimarrà in terra battuta ed è stata anche illuminata con pannelli led fotovoltaici. L'apertura di viale Sant'Isidoro andrà a decongestionare il traffico che, specialmente la mattina, si viene a creare all'incrocio di corso Baldassarre Scaduto e la strada statale 113 nei pressi del passaggio a livello, in quanto è un'ottima alternativa per chi vuole arrivare da Aspra a Bagheria, nelle ore di punta.

La strada, per una migliore viabilità è a senso unico, da Aspra direzione Bagheria. "Insieme all'assessore al Decentramento Andrea Sciortino, avremmo voluto aprire la strada prima della ricorrenza della festa dei defunti, ma non è stato possibile in quanto è stato necessario un intervento dell'Amb per effettuare una bonifica dei rifiuti speciali rinvenuti", dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli.

"Desidero ringraziare gli operatori di Amb ed il presidente Vito Matranga per la collaborazione e l'eccellente bonifica e ripristino dell'asse viari - dice l'assessore Andrea Sciortino -. Un ringraziamento va anche all'ottimo lavoro dell geometra comunale Francesco Cordio per aver organizzato l'installazione dei fari a pannelli led con fotovoltaico".