Castelbuono, riapre l'ufficio postale dopo i lavori di ammodernamento per Polis

L’ufficio postale di Castelbuono riapre al pubblico. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione della sede di via Fonti di Camar finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis, casa dei servizi digitali”. Durante il periodo di interventi, i servizi postali e finanziari sono stati garantiti attraverso una sede provvisoria attivata nel territorio del comune madonita.

I servizi del progetto Polis, finalizzato a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15 mila abitanti, hanno preso ufficialmente il via in Sicilia nella giornata di ieri 18 aprile presso l’ufficio postale ad Aragona in provincia di Agrigento. Direttamente a sportello i cittadini potranno fruire i servizi di Volontaria Giurisdizione, che saranno progressivamente attivati nelle altre sedi coinvolte. L’ufficio postale di Castelbuono è a disposizione dei cittadini con il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.