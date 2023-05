Riapre il Teatro Garibaldi, alla Kalsa rinasce lo spazio che fu quartier generale di Manifesta

Un altro palcoscenico viene restituito alla città. Riapre dopo quattro anni il Teatro Garibaldi alla Kalsa. Il teatro, che porta il nome del generale simbolo del Risorgimento italiano, si trova tra la via Castrofilippo e la via Garibaldi, proprio di fronte alla Magione, e l'ultima volta che è stato aperto al pubblico è stato quando Manifesta, la biennale d’arte contemporanea itinerante che ha portato a Palermo mostre, installazioni ed eventi per un anno intero, lo ha scelto come quartier generale.

Ora un'installazione con le grandi fotografie appese ai palchi del teatro, a ricordare la protesta dei lenzuoli sciorinati dai balconi per dire "No alla mafia", firmata da Tony Gentile rialzerà il sipario sul teatro della Kalsa. A pochi giorni dall'anniversario della Strage di Capaci Gentile, uno dei giovani fotografi di cronaca di quegli anni, colui che scattò l'immagine iconica che racconta la grande complicità e amicizia tra i giudici Falcone e Borsellino, porta al Teatro Garibaldi la mostra intitolata "Luce e memoria".

Chiuso da quattro anni, Manifesta - dopo aver concluso la sua esperienza palermitana tornando in Olanda - ha continuato a gestire lo spazio per tutto il 2019, affidando a operatori pubblici e privati l'utilizzo del teatro. Prima di allora la struttura è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e all'orizzonte una sempre tanto agognata apertura che non arrivava mai. Ecco perché si sono anche succedute alcune proteste: nel 2012 dei manifestanti del comitato "Teatro Garibaldi Aperto" occuparono gli spazi, di proprietà del Comune, al fine di sollecitare l'amministrazione a riaprire il teatro e renderlo accessibile agli operatori della cultura.

Nulla di fatto però, per tanti anni. Lo stesso sindaco Roberto Lagalla, la scorsa estate, aveva annunciato che all'ordine del giorno della sua amministrazione ci sarebbe stata la riapertura di questo teatro, ormai in totale abbandono e degrado. "Provo imbarazzo per la mancanza di attenzione verso questo luogo e di conseguenza per la scarsa considerazione riservata alle compagnie teatrali di questa città - disse in quell'occasione il primo cittadino - e lavoreremo sin da subito per ridare dignità a questo spazio".

L'amministrazione guidata da Leoluca Orlando aveva affidato all'Università di Palermo la gestione del teatro attraverso una lettera di affidamento. Ma poi nulla di fatto. Ora la mostra di Gentile, organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori e dal Comune di Palermo (assessorato alla Cultura su progetto della Fondazione Tricoli) realizzata con il supporto dell’Ars, dell’assessorato regionale ai Beni culturali, di Confcommercio Palermo, del Cresm, dell’Ersu riapre uno dei luoghi simbolo della città. "Luce e memoria", così, sarà visitabile dalle 11 di lunedì e fino al 9 luglio, ogni giorno dal martedì al giovedì dalle 11 alle 19 e poi dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 21.