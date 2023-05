Riapre il Teatro Zappalà, comprato all'asta da un'ex attrice dopo i guai giudiziari

Dopo tre anni di chiusura, riapre il Teatro Franco Zappalà. Lo storico palcoscenico di via Autonomia Siciliana, finito sotto sequestro alla fine del 2019 in seguito a un'indagine per bancarotta fraudolenta e poi messo all'asta, è stato acquistato da un'ex ballerina della compagnia che, dal prossimo novembre, gli darà una nuova vita. Per la vicenda giudiziaria finirono sotto inchiesta - e sono tuttora sotto processo - Franco e Antonio Zappalà. Secondo la Procura, padre e figlio avrebbero pilotato il fallimento della società che gestiva il Gran Teatro Tenda per evitare di pagare debiti per 760 mila euro.

Ora però il teatro è stato comprato all'asta (in base a una perizia del tribunale fallimentare avrebbe avuto un valore di circa 85 mila euro), da Valentina Vitale, storica attrice della compagnia del noto artista palermitano. Attori e ballerini del cartellone, come dice lei stessa, resteranno quelli di Franco Zappalà che, tuttavia, non sarà più parte attiva a livello societario. Padre e figlio saranno coinvolti, dunque, ma stavolta soltanto in qualità di attori o di registi degli spettacoli in programma.

"Nuovo Teatro Zappalà" è invece il nome scelto per il rilancio della struttura dalla direttrice artistica, 36 anni, punta di diamante della scuola di talenti Zappalà. "Noi ragazzi - racconta a PalermoToday Valentina Vitale - non volevamo che questo teatro, simbolo della città, morisse. Ne abbiamo così parlato con lui e gli abbiamo detto che non volevamo che questa realtà chiudesse per sempre. Lui è stato felice, non poteva essere altrimenti". Di fatto, quindi, la compagnia e gli attori della precedente gestione, con cui Vitale ha condiviso il palco per 15 anni, non cambieranno. "Perché ho bisogno di Franco Zappalà, della sua arte - precisa ancora Valentina Vitale - ho bisogno del suo genio per andare avanti".

Il primo appuntamento del palinsesto sarà a novembre, anche se a giugno, per salutare la città e gli ex abbonati, il sipario si alzerà per uno spettacolo di varietà gratuito e aperto a tutti. "Parte degli artisti - racconta ancora la nuova direttrice artistica - ha sposato con me l'idea di non far morire il teatro, sia come struttura che come pezzo della storia cittadina. Questo palco significa davvero tanto per Palermo. Ho dunque fatto la proposta per come era previsto dal tribunale e sono stata l'unica a partecipare all'asta, forse perché ero l'unica che ci credeva veramente. E così mi sono aggiudicata il teatro", spiega.

All'asta erano finiti anche i costumi, il mobilio e le scene della Teatro Franco Zappalà srls, ora passati alla nuova gestione. "Non abbiamo fatto grossi lavori di ristrutturazione - conclude Vitale - e abbiamo acquisito anche ciò che era stato oggetto di inventario. Dopo tre anni di chiusura, sono stati fatti dei semplici lavori di smaltimento di rifiuti e di pulizia. Il teatro però non cambierà di una virgola. E neppure il nome cambia completamente: Palermo ha bisogno di riferimenti e lo Zappalà segna la storia dei teatri in questa città. Cambiare il nome di una famiglia storica in questo mondo mi sembrava un affronto e non era questa la mia intenzione".

Prosa, concerti di opere e operette, recital, musical saranno messi in scena da novembre fino a maggio dell'anno prossimo. Tra gli spettacoli due produzioni (ovvero "La suocera" e "Fiat voluntas dei") con la partecipazione di Caterina Salemi. Ma la nuova stagione vedrà anche il ritorno in città del soprano Anita Venturini, con un omaggio a Maria Callas. Sul palcoscenico, infine, nomi noti della compagnia come Giuseppe Condello e Angelo La Franca.