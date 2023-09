Costruita 20 anni fa e mai aperta, i treni per Punta Raisi ora si fermeranno anche alla stazione Orsa di Cinisi

Una stazione fantasma per vent'anni che dal prossimo 11 settembre entrerà in funzione, per la prima volta. Si tratta della fermata Tonnara Orsa, a Cinisi, inaugurata nel 2003 ma chiusa da sempre. Costata oltre 3 milioni di euro, è stata per anni simbolo delle opere incompiute in Sicilia.

Le variazioni sui treni da Palermo all'aeroporto

Adesso è Trenitalia ad annunciare la variazione dell'offerta ferroviaria sulla linea Palermo-Punta Raisi a partire da lunedì. A subire il cambio è il treno R5600 in partenza da Punta Raisi alle 5.47 e diretto alla Stazione centrale che anticipa la partenza di 6 minuti per fermarsi, così, a Orsa alle 5.46. Stessa sorte per il treno R94986 delle 7.02 (Punta Raisi-Palermo centrale) che, per raggiungere il terminal ferroviario di Cinisi, partirà 2 minuti prima.

Variazioni anche per i treni di ritorno che fanno la tratta inversa: il Palermo centrale-Punta Raisi delle 13.12 (il R21737) e delle 17.12 (il R21753) effettuerà anche la fermata di Orsa, lasciando invariate le altre fermate e gli altri orari. Al momento, la modifica dell'offerta ferroviaria sulla linea interessa solo i giorni lavorativi e resterà in vigore fino al prossimo 9 dicembre, in attesa di conoscere le sorti della fermata.

Il caso finito al centro di un servizio di Striscia La Notizia

Del caso se n'era occupata anche Striscia La Notizia. L'inviata Stefania Petyx lo scorso febbraio era andata col suo bassotto a documentare lo stato in cui versa la stazione a metà tra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino: in totale stato di abbandono, è stata più volte vandalizzata, tanto da essere stata necessaria per un periodo persino la presenza fissa dei militari dell'esercito per presidiarla.

Un enorme spreco di denaro pubblico, hanno da sempre denunciato i cittadini di Cinisi, e anche una mancata occasione per un territorio che potrebbe vivere di turismo. La prima stazione utile, infatti, si trova a 5 chilometri di distanza e l'intera zona non è servita da mezzi pubblici. L'area intorno, tra l'altro, è diventata negli anni una zona franca.

Perché la stazione è chiusa da vent'anni?

Sul perché la stazione Tonnara Orsa sia stata aperta e di fatto mai inaugurata non esiste una risposta ufficiale. L'ex sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo (il Comune adesso è commissariato dopo le sue dimissioni) contattato da PalermoToday spiega che "ci sono stati sempre motivi di carattere economico. L'utenza non era tale da giustificare una fermata. L'investimento di manutenzione ordinaria e straordinaria sarebbe stato cospicuo e ci si è dovuti scontrare con questa realtà".

Prima che Palazzolo si dimettesse da sindaco, fu fatta una riunione tecnica per valutare la possibilità di aprire Tonnara Orsa sin dall'estate. "Con il capo di gabinetto dell'assessorato alle Infrastrutture, Rfi e il Comune - puntualizza l'ex sindaco - si ipotizzò di aprire e di fare una fermata al giorno durante il periodo estivo. Idea che fu da me accettata con una certa freddezza, perché avrebbe legato la stazione alla stagionalità e ai bagnanti, quando credo che questa sia fondamentale per i pendolari e per i residenti della zona periferica di Cinisi. Sin quando sono stato sindaco, regolarmente insediato, non ci sono stati sviluppi. E l'estate è finita".

La fermata mai esistita presente sulla mappa

Intenzione, quella di aprire in via sperimentale sin dall'estate, confermata dalla Regione alla stessa Petyx durante il servizio televisivo andato in onda lo scorso inverno su Canale 5. Poi nulla si è saputo, fino a ora. Intanto la stazione esiste da sempre, quantomeno sulla mappa delle fermate: all'interno delle varie stazioni da Palermo centrale a Punta Raisi, tra Piraineto e l'aeroporto spunta proprio Orsa, nonostante non sia di fatto mai entrata in funzione.