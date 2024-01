VIDEO | Una scuola restituita al suo quartiere, dopo 7 anni e mezzo riapre il plesso Pirandello a Falsomiele

Dopo sette anni e mezzo, Falsomiele ritrova la sua scuola. Sono stati inaugurati questa mattina, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore comunale alla Scuola Aristide Tamajo, i nuovi locali del plesso Pirandello. La struttura di via dell'Usignolo, afferente all'Istituto comprensivo Pirandello Borgo Ulivia, era chiusa all'utenza dall'anno scolastico 2016/17 a causa della mancanza di certificazioni e dei rispettivi lavori di adeguamento alle norme della sicurezza idriche e antincendio.

"In meno di un anno - dicono primo cittadino e assessore - abbiamo adeguato l'impianto antincendio, presentato la scia, riattivato l'impianto termico e messo a punto nella struttura alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Tutto questo grazie all'impegno dell'ufficio Edilizia scolastica del Comune di Palermo e di Amg. Un ringraziamento alla Dirigente Donatella Dell'Oglio e a tutte le famiglie che con i loro solleciti sempre costruttivi hanno contribuito al risultato di oggi",

E ancora: "Questa amministrazione ha puntato sin da subito sugli investimenti in materia scolastica e ciò è stato possibile grazie all’impegno dell’assessore Tamajo, che ha lavorato per restituire il maggior numero di plessi al territorio. L’apertura di questa mattina dell’Istituto Pirandello è una testimonianza del risultato raggiunto e, insieme a questo, abbiamo anche ripristinato il funzionamento di impianti di riscaldamento, di palestre e di altri servizi scolastici fino a questo momento sospesi. Questo Istituto viene restituito al suo quartiere con le prime cinque aule e con il nuovo anno scolastico sarà a disposizione della comunità scolastica l’intero stabile. Aggiungo che nei prossimi giorni apriremo l'asilo nido di Danisinni che rappresenta un altro importante risultato di questa amministrazione".