Sarà inaugurato domani pomeriggio alle ore 19 il pontile di Mondello chiuso ormai da circa un anno e mezzo. Sono terminati i lavori per la riqualificazione e manutenzione straordinaria durati circa un anno, la struttura verrà riaperta al pubblico dopo il taglio del nastro da parte del presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Edy Tamajo e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Alessandro Aricò.

Era il novembre del 2020 quando il pontile era stato dichiarato insicuro e posto sotto sequestro dalla Capitaneria di porto che, in quell’occasione, aveva richiesto un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura. L'opera da 400 mila euro ha rimesso a nuovo le strutture portanti del pontile, ma ne ha anche arricchito l'aspetto estetico, aumentato la sicurezza e la fruibilità. Gli assessorati delle Infrastrutture e del Territorio hanno successivamente approvato il progetto redatto dal Dipartimento regionale tecnico per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del pontile, realizzato prima del 1967 e soggetto alla tutela della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo. I lavori sono stati avviati nella primavera dell'anno scorso ed eseguiti dall'impresa Macos di Agrigento.

L’intervento ha consentito la messa in sicurezza di tutte le strutture in calcestruzzo (pali di fondazione, travi trasversali, banchine di ormeggio delle barche della locale marineria) fortemente degradate e danneggiate dal mare e dall'aggressione degli eventi atmosferici. Sono state realizzate, inoltre, soluzioni di riqualificazione estetica attraverso l'installazione di basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche che riproducono scorci di Palermo e della borgata di Mondello. Rifatto e potenziato l'impianto di illuminazione.

"Il potenziamento delle infrastrutture - dice il presidente della Regione Siciliana - è tra le priorità di questo governo e la riqualificazione dello storico pontile di Mondello rientra tra le azioni concrete di rilancio della nostra bellissima località turistica. Un chiaro segnale di attenzione della amministrazione regionale intervenuta con gli assessorati infrastrutture e territorio e con il dipartimento regionale tecnico per restituire ai cittadini un'opera importante che offrirà una nuova immagine".

“Dopo 50 anni - afferma Tamajo - attraverso la messa in sicurezza e il restyling del pontile abbiamo ridato la dignità che merita alla borgata marinara di Mondello. Stiamo restituendo un luogo importante, sia ai palermitani che alle migliaia di turisti che visitano la nostra splendida città, dando a tutti la possibilità di ammirare in sicurezza lo splendido panorama del golfo di Mondello”.