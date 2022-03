Nella notte riaperto tutto Ponte Corleone, Gelarda: "Ora il Comune rimborsi i verbali fatti con l'autovelox"

Da questa notte ha completamente riaperto il Ponte Corleone, anche direzione Catania. Un altro passo verso il ritorno alla normalità per gli automobilisti. Dopo che il Comune nei giorni scorsi ha pubblicato l'ordinanza che prevede la circolazione a due corsie su entrambe le carreggiate e il limite di velocità a 50 chilometri orari, già nel weekend erano saltate le prime strettoie: quelle del tratto di strada in direzione Trapani. E stanotte è stato rimosso pure l'imbuto su viale Regione Siciliana, anche in direzione Catania.

Il consigliere comunale Igor Gelarda è critico: "Un ponte simbolo dell' incapacità gestionale dell'amministrazione Orlando. Abbiamo assistito al balletto delle competenze prima, alla chiusura poi e alla riapertura. La verità è che la struttura, costruita negli anni '60, non ha mai avuto manutenzione. Nel 2005 c'era stato già un primo allarme e una limitazione con 11 tonnellate per asse e un massimo 30 chilometri orari di velocità. Un campanello d'allarme restato lettera morta. Fino al 2018 quando a seguito di una polemica sollevata in aula l'amministrazione comunale, guidata da Orlando , insieme all'allora assessore Arcuri, dichiarava che il ponte era "relativamente sicuro". Sicuro, fino ad un certo punto perché il Comune imponeva il limite di 30 chilometri orari. E impone anche un controllo della velocità con il posizionamento di autovelox: dapprima saltuariamente, dallo scorso agosto con una postazione fissa".

"La relazione tecnica, redatta dalla Icaro Progetti ed effettuata con carotaggi della struttura, smentisce le tesi del Comune e anzi, invita a spostare il limite da 30 a 50 chilometri orari - attacca Gelarda -. E così, oltre il danno di una struttura carente per la città di Palermo, la beffa di un limite di velocità non necessario. Nel frattempo, quanti verbali sono stati elevati ai palermitani? Quante sanzioni sono state notificate senza che realmente ve ne fosse bisogno? Quanti automobilisti sono stati costretti a pagare una sanzione ingiusta? Adesso sarebbe giusto che il Comune restituisse queste somme, frutto di indicazioni sbagliate e di scelte ancora più sbagliate. Alla fine - conclude il consigliere - ad andarci di mezzo come al solito sono i palermitani".