VIDEO | Il Ponte Corleone respira: Lagalla "riapre" la carreggiata in direzione Catania

Completati i lavori: via il cantiere fisso installato negli ultimi due mesi. Dalle prime ore di questa mattina è possibile percorrere il ponte in direzione Catania senza alcuna deviazione. Per "celebrare" il momento, sul posto era presente anche il sindaco