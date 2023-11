Lunedì riapre il plesso infanzia Borgo Ulivia della scuola Pirandello

Lunedì, dopo un importante intervento di messa in sicurezza, riaprirà il plesso dell'infanzia Borgo Ulivia della scuola Pirandello. Ad annunciare la fine dei lavori è stato il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno. "I lavori di messa in sicurezza sono stati svolti nel più breve tempo possibile per arrecare il minor disagio alle famiglie e ai piccoli alunni, garantendo però elevati standard di sicurezza - spiega in una nota -. Sin da subito ho attenzionato la problematica e mi sono attivato per la risoluzione di un problema serio che preoccupava centinaia di famiglie.

"Ringrazio l’assessore Tamajo e i suoi uffici per l’attenzione, la disponibilità e la rapidità di azione - ha proseguito -. Ringrazio altresì le maestranze e i tecnici che hanno eseguito i lavori, per la celerità nella riconsegna. Il plesso Borgo Ulivia era stato privato di manutenzione e interventi da troppo tempo e per questo si era giunti ad una situazione emergenziale che abbiamo però affrontato prontamente e risolto in tempi rapidissimi. Un ringraziamento di cuore va anche ai genitori dei piccoli alunni per la comprensione, la pazienza e la fiducia. Come promesso, lunedì la scuola riaprirà, un chiaro segnale di come la buona politica e la buona amministrazione quando non si tirano indietro, si assumono le responsabilità e lavorano di squadra, riescono sempre a dare risposte ai cittadini".