VIDEO | Dopo 12 anni riapre l'ex Imi, sarà dedicato ai malati oncologici: "Non c'è solo il Covid"

Il presidio sanitario, che nei mesi scorsi era stato pensato come "Covid Hospital", accoglierà prestazioni di radiologia ma anche di oculistica e di laboratorio per sopperire alle momentanee difficoltà degli altri ospedali: "Non bisogna dimenticarsi delle altre malattie". A fine emergenza diventerà una "Breast unit" per gli esami di genere femminili