Riapre l'autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli Irosa e Resuttano

Questa mattina, alle 11, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, avrà luogo l’apertura al traffico "in configurazione definitiva" del tratto compreso tra gli svincoli di Irosa e Resuttano. Interverranno il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’assessore delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò e per Anas, il responsabile della Struttura Territoriale Sicilia Raffaele Celia.

Si tratta di un passaggio che consentirà anche un collegamento rapido fra i comuni delle Alte Madonie e l'autostrada A19. Lo svincolo Irosa, nel territorio di Blufi, è un'opera dell'importo complessivo di oltre 24 milioni di euro.

Nell’ambito del piano di riqualificazione in corso su tutta l’autostrada nelle scorse settimane sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria su due viadotti della A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, con i lavori nelle carreggiate in direzione Catania dei due viadotti contigui denominati "Passo Mattina I" e Passo Mattina II”, con deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

Per la presenza ravvicinata di questo cantiere con lo svincolo di Tremonzelli è stata resa necessaria, per tutta la durata dei lavori anche la contemporanea chiusura della rampa in ingresso verso Catania, con i veicoli diretti da Tremonzelli in direzione Catania dirottati nelle statali 120 e 290 con immissione in autostrada allo svincolo di Resuttano.