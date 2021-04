Covid, all'Arenella riapre l'asilo comunale Stella Marina

L'assessorato alla Scuola comunica che riaprirà lunedì 19 aprile l'asilo comunale Stella Marina, all'Arenella, chiusa mercoledì 14 a causa della positività al Covid del genitore di un bimbo frequentante. In questi giorni i locali saranno accuratamente sanificati dalla Reset, quindi il personale ausiliario effettuerà la pulizia straordinaria, con particolare attenzione ai servizi igienici e agli elementi di contatto presenti, per tornare alla consueta attività lunedì prossimo.

"L’assessorato Scuola - si legge nella nota - ha ritenuto necessario adottare la misura precauzionale aggiuntiva per positività indiretta in considerazione della elevata recrudescenza della pandemia nel quartiere e invita tutte le famiglie a rispettare il Patto di corresponsabilità e seguire l'obbligo di informare tempestivamente l'istituzione scolastica in caso di positività al test per il Covid-19 per potere avviare la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione e attivare l'eventuale tracciamento dei contatti stretti".