Zona corso Calatafimi, dopo 15 anni riapre l'asilo nido comunale Drago: festa per 32 bambini

Le famiglie che abitano nella zona di corso Calatafimi riavranno finalmente quella scuola dove non hanno potuto mandare i loro figli per ben 15 anni. Riapre infatti l'asilo comunale Drago, chiuso ormai dal 2007 per carenza di spazi adeguati e conformi alla legge. Cespugli di rosmarino, salvia, lavanda, un gelsomino, alcuni rampicanti e ovviamente i giocattoli: c'è tutto questo nel nuovo plesso che si trova al civico 42 di via Aurelio Drago.

Sono così 32 i bambini fino ai 3 anni che adesso tornano in classe nel plesso della quarta circoscrizione, dove esistono solo altri due nidi, il Maricò nel quartiere Montegrappa e il Pantera Rosa ad Altarello. Una grave carenza per i servizi educativi che si è trasformata in un disagio per i tanti genitori che risiedono o lavorano in zona e che sono stati costretti per troppo tempo a trovare soluzioni alternative.

Dopo 11 anni dalla chiusura, nel 2018, il Comune di Palermo ha avviato i lavori di ristrutturazione. Sono stati necessari quattro anni per consegnare i locali. Utilizzando un finanziamento regionale e una quota di cofinanziamento comunale, sono state avviate le opere di ristrutturazione e di adeguamento grazie alla stipula del contratto di appalto.

Sono stati effettuati interventi all'impianto elettrico, idrico, antincendio e termico, sostituiti gli infissi esterni in una logica di efficientamento energetico e curati gli aspetti distributivi e di carattere igienico sanitario. I lavori, per un importo di oltre 650 mila euro. L'assessore con delega alla Scuola Aristide Tamajo quest'estate si era impegnato "per accelerare le procedure e per far sì che le bambine e i bambini possano iniziare le attività educative in linea con il calendario scolastico". E così, seppur lentamente, è stato.