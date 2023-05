Riapre Villa Niscemi, era chiusa per legionella da quasi un anno e mezzo

Riapre dopo quasi un anno e mezzo Villa Niscemi. La sede di rappresentanza del Comune chiusa da gennaio del 2022 per la presenza di legionella in un pozzo utilizzato per l’approvvigionamento idrico della struttura sarà di nuovo disponibile a partire da domenica 4 giugno. Proprio per quella giornata è prevista una cerimonia per festeggiare il "ritorno" di uno dei gioielli della Piana dei Colli

Lagalla: "Restituiamo alla città uno spazio prezioso"

"Finalmente - dichiara il sindaco Lagalla - il 4 giugno, restituiremo ai palermitani Villa Niscemi. Uno spazio prezioso per la nostra comunità, non solo per il suo valore storico e artistico ma anche per quello naturalistico, da sempre luogo di grande attrazione turistica e punto di riferimento per famiglie e bambini. Questa amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, si è impegnata per velocizzare i lunghi e indispensabili lavori di bonifica e messa in sicurezza, che purtroppo non hanno reso possibile la fruizione della villa per oltre un anno. Domenica festeggeremo insieme alla città la sua riapertura. Abbiamo organizzato una mattinata di intrattenimento aperta al pubblico, durante la quale, oltre alla visita guidata della struttura, saranno proposti momenti ludico-educativi rivolti ai bambini, attività cinofile e percorsi naturalistici per riscoprire la bellezza della vegetazione del parco insieme a tante Fondazioni e associazioni del territorio che ringrazio per il loro impegno a servizio della città".

Il programma della cerimonia di riapertura

Ecco il programma delle iniziative previste per domenica 4 giugno: ore 10 Associazione Nazionale dei Bersaglieri: esibizione della Fanfara ; 10:30 -13 Fai (Fondo Ambiente Italiano): visite guidate della Palazzina Cinese e di Villa Niscemi, Rangers d’Italia: visite guidate naturalistiche del Bosco Niscemi, Fontana d’Ercole e ulivo secolare, apertura gratuita Museo Pitrè, Associazioni Mupa – Palermo Bimbi: caccia al tesoro, laboratori per bambini, spettacoli di bolle, Plastic Free: attività informative, giochi, laboratori, Associazione Cani Salvataggio: attività ludico/educative cinofile, ODV Pensiamo in positivo: animazione clown, Youth Orchestra del Teatro Massimo: esibizione dinamica marching band.