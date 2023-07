Lavori finiti, riaperto il sottopasso di via Crispi: da mercoledì torna la Ztl in via Roma

Dopo quasi tre mesi, conclusi i lavori di messa in sicurezza, è stata riaperta al traffico oggi pomeriggio la corsia lato mare del sottopasso di via Francesco Crispi. Il Comune fa sapere che "la Ztl in via Roma, in direzione dalla stazione centrale fino a via Cavour, tornerà attiva mercoledì alle 8".

Le opere erano iniziate dopo Pasquetta e dovevano durare 90 giorni. I tempi sono stati dunque rispettati, a differenza di quanto avvenne nella prima fase dei lavori sulla corsia opposta. Lì l'intervento iniziato ad agosto del 2022 che doveva durare 30 giorni si protrasse fino a gennaio 2023. Tant'è che nei giorni scorsi il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando, nell'annunciare l'imminente riapertura del sottopasso di via Crispi spiegarono: "Le difficoltà e i problemi riscontrati nella fase dei lavori che ha riguardato la carreggiata lato monte hanno comunque permesso - continuano - di rimodulare la progettazione per il secondo step dell'opera e questo ha garantito un processo più rapido delle manutenzioni, dando la possibilità di riaprire in anticipo la seconda carreggiata, prevista entro la fine di luglio".