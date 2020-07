Coronavirus: riaprono gli uffici postali di Borgetto, Pollina e Ventimiglia di Sicilia

Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali nel Palermitano dopo le fase più "calde" della pandemia Coronavirus. A partire da lunedì 27 luglio tornano operative tutti i giorni, dal lunedì al sabato, la sede di piazza Vittorio Emanuele Orlando di Borgetto, in quella di via Giacomo Brodolini a Pollina e quella di via Umberto I 57 a Ventimiglia di Sicilia. Previsto inoltre il potenziamento dei giorni di apertura nell’ufficio postale di Aliminusa di via Generale Grisanti, che dalla prossima settimana sarà disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.

“La riapertura degli uffici postali della provincia di Palermo - si legge in una nota - è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come ad esempio l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela”. Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie sul sito delle Poste.