Concorsi docenti, slitta la scadenza della richiesta per gli abbinamenti alle sedi più vicine

Riaperti i termini per la presentazione delle richieste per gli abbinamenti a sedi viciniori per partecipare alle prove scritte dei concorsi docenti per le scuole secondarie di primo e secondo, infanzia e primaria (concorsi ordinari decreto dipartimentale numero 2575 del 6 dicembre 2023 - secondarie di I e II grado) decreto dipartimentale numero 2576 del 6 dicembre 2023 (Infanzia e Primaria).

“Viste le numerose richieste che stanno pervenendo da parte di candidati che non hanno avuto la possibilità di presentare le istanze nei termini previsti del 18 febbraio scorso, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - si legge in una nota - comunica che in via del tutto eccezionale a decorrere da martedì 27 febbraio è nuovamente possibile presentare le richieste di avvicinamento per comprovate esigenze utilizzando l'apposito applicativo.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 29 febbraio 2024. Per ulteriori particolari è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.