Capaci, lavori conclusi: dopo 50 giorni riapre il sottopassaggio di via Kennedy

Riaperto al traffico veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, il sottopassaggio di via Kennedy, a Capaci. I lavori di manutenzione, iniziati 50 giorni fa, sono stati conclusi. Le parti ammalorate sono state scrostate e rifatte, i ferri scoperti trattati e coperti col cemento e tutte le pareti sono state ripulite. "Mi auguro che il livello di pulizia, di luminosità e di decoro che mostra adesso - commenta il sindaco Pietro Puccio - sia mantenuto e custodito per un periodo di tempo il più lungo possibile".

Solo pochi giorni fa, nel Comune è stata riaperta al traffico veicolare anche la via Primo Carnera, un'importante arteria stradale che interseca la via Kennedy nel punto in cui sta sorgendo la nuova stazione del passante ferroviario, in prossimità della quale è stato realizzato, su progettazione interamente comunale, anche un posteggio per 30 posti auto. "Si rivelerà - dice il primo cittadino - certamente assai utile, in una zona nevralgica ed essenziale per la mobilità urbana. Bisognerà aspettare invece qualche altra settimana, per la riapertura al traffico di via Risorgimento, programmata per la fine di questo mese di marzo".

