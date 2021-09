Cruillas, la scuola Vitali può riaprire: abbattuto il pino pericolante

Domani la scuola elementare Vitali riaprirà. Gli studenti che da lunedì scorso stanno facendo lezione nei saloni del plesso Salerno, sede centrale dell’Istituto comprensivo Cruillas, potranno quindi finalmente tornare nelle loro aule. L'albero pericolante che ha fatto slittare l'inizio dell'anno scolastico, infatti, è stato rimosso quasi del tutto. Resta da togliere solo la base del tronco.

"Le maestranze del settore Ville e giardini del Comune - afferma il consigliere Massimo Giaconia - sono al lavoro per completare, presumibilmente domani, l'intervento ma la scuola riaprirà perchè lo stato di pericolo non c'è più. Oggi stesso invierò una nota all'assessore Sergio Marino - conclude Giaconia - per chiedere la piantumazione di nuovi alberi".

"Sono contenta - afferma il dirigente scolastico Maria Rosa Caldarelli - che la vicenda si sia conclusa positivamente e in breve tempo e che gli alunni possano rientrare nelle loro aule in piena sicurezza".