VIDEO | Riapertura scuole, l'appello del sindaco di Terrasini: "Chiediamo la zona arancione o rossa"

Così Giosué Maniaci in un video postato sui social: "Si torna in classe ma non per nostra volontà. Abbiamo spiegato che la situazione non lo consentirebbe perché ancora registriamo forte incidenza di soggetti positivi con molti bambini coinvolti"