Palazzo Adriano, dopo 10 anni riaperto il distaccamento del corpo forestale

Ad inaugurarlo l'assessore regionale Totò Cordaro: "Il ripristino di un presidio di legalità è fondamentale per far sentire più sicura la gente e per garantire una più accurata tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica". Tornerà operativo anche quello di Collesano

Dopo dieci anni di chiusura, riaperto il distaccamento del corpo forestale della Regione a Palazzo Adriano. Il presidio si trova all'interno in un immobile messo a disposizione dal Comune. In servizio due agenti e il comandante Salvatore Guarino. "Abbiamo realizzato - ha detto l'assessore Totò Cordaro questa mattina durante l'inaugurazione della struttura - un atto concreto di presenza e controllo del territorio. Il ripristino di un presidio di legalità è fondamentale per far sentire più sicura la gente e per garantire una più accurata tutela del territorio, dell'ambiente e della salute pubblica".

Presenti anche il sindaco di Palazzo Adriano, Nicolò Granà, insieme ad alcuni componenti della giunta e consiglieri comunali, oltre alla dirigenza del corpo forestale. La riapertura del presidio è stata possibile grazie al potenziamento dell’organico attraverso la mobilità del personale regionale con nuovi sessanta agenti, disposta dal governo Musumeci. Il prossimo distaccamento a tornare operativo sarà quello di Collesano.