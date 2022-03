Ponte Corleone, rimossi i restringimenti: si viaggia su due corsie in direzione Trapani

Si va verso il ritorno alla normalità per gli automobilisti che devono attraversare il ponte Corleone. Dopo che il Comune nei giorni scorsi ha pubblicato l'ordinanza che prevede la circolazione a due corsie su entrambe le carreggiate e il limite di velocità a 50 chilometri orari, sono saltate le prime strettoie: quelle del tratto di strada in direzione Trapani. Adesso si attende che venga rimosso l'imbuto su viale Regione Siciliana, anche in direzione Catania. L'amministrazione si è impegnata a "liberare" entrambe le direzioni entro martedì 29 marzo.

"Ponte Corleone, aperte le due corsie lato Trapani. Andiamo avanti", si legge in un post pubblicato su Facebook da Gianluca Inzerillo, presidente della quarta commissione consiliare, dove giovedì scorso è stato illustrato il provvedimento emanato dal capo area del settore Mobilità Urbana, sulla scorta della relazione della Icaro Progetti. Restano per il momento chiuse le bretelle laterali di accesso al ponte.