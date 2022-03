Moltivolti riapre dopo l'incendio, l'annuncio: "Musica e cibo per riprendere il cammino"

Dopo l'incendio, avvenuto a fine gennaio scorso, riapre Moltivolti, ristorante, ma anche associazione di volontariato e spazio per il co-working. Un vero e proprio riferimento delle attività non profit in via Giuseppe Mario Puglia, nel quartiere multietnico di Ballarò. E' lo stesso locale ad annunciare la ripartenza su Facebook. "Grazie a ognuno di voi 63 giorni dopo l'incendio potremo riprendere il nostro progetto di comunità fatto di cibo, condivisione e amicizia. Domenica 3 aprile riapriremo il nostro ristorante da pranzo in poi".

Dopo il rogo era stata lanciata una raccolta fondi per consentire la riapertura. "Per festeggiare e ringraziarvi - si legge ancora sul social - abbiamo costruito una giornata in cui animeremo non solo la nostra casa ma anche piazza Santa Chiara con la musica dei Joker Smoker, dj Quartararo e una degustazione di agnello a cura della famiglia di Shapoor! Sarà possibile anche salire all'ultimo piano e scoprire la terrazza di Sopra, la nostra guesthouse con una vista panoramica sulle bellezze di Ballarò".