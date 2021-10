Posti ancora disponibili in sette scuole dell'infanzia: riaperte le iscrizioni 

In sette scuole dell'infanzia comunali ci sono ancora posti disponibili. Da qui la decisione dell'Assessorato di riaprire eccezionalmente da oggi le iscrizioni. Per presentare domanda c'è tempo fino al 3 novembre. Ecco le strutture interessate: Altarello, Whitaker, Primavera, Stella Marina, Strauss, Peralta e Germania.

"Una finestra straordinaria per iscrivere bambine e bambini, fornendo un'opportunità alle famiglie che - dichiara l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano - si sono trasferite adesso in città o a quelle bambine/i che per diverse motivazioni sono rimaste/i esclusi dalla sessione ordinaria di iscrizioni, a conferma dell'impegno dell'Amministrazione comunale nella garanzia del diritto all'educazione di qualità per la prima infanzia".