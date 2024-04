Riapre una parte del Giardino Inglese, salva la tradizionale manifestazione del 25 aprile

L'asfalto dei viali è stato cambiato, il pavimento in porfido ripristinato, e poi ancora sono state rifatte le bordure delle aiuole, evitati gli inciampi con radici emergenti e ripulito il patrimonio statuario. In vista della festa della Liberazione, il Comune riapre parzialmente il Giardino Inglese, intitolato a Piersanti Mattarella. L'accesso sarà da via Libertà e l'intervento di riqualificazione durato circa un anno, che doveva essere consegnato lo scorso marzo, è stato finanziato con fondi Pnrr.

Un primo passaggio per recuperare una delle aree verdi più frequentate a Palermo. "E' un'iniziativa che sta nel quadro della riqualificazione complessiva del verde storico urbano - dice il sindaco Roberto Lagalla - che ha già visto interventi su Villa Trabia, Villa Giulia e che ora si concentra su questo giardino all'inglese. Una prima parte, per come programmato, viene consegnata oggi per consentire domani il ripetersi di una tradizione, che è quello della festa della Liberazione. Lo facciamo alla presenza delle scuole, in un ambiente riqualificato, sia sotto il profilo della rigenerazione vegetale, sia sotto il profilo della sicurezza e del rispetto di una architettura conservativa. Insomma riconsegniamo una prima parte di questo storico giardino intestato alla memoria del compianto presidente Mattarella. Lo restituiamo ai palermitani con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario, ma sempre meno di quei ritardi a cui eravamo abituati".

L'intervento di recupero, secondo la tabella di marcia, dovrebbe essere completato entro l'anno. "Il ripristino completo ha un tempo previsto all'interno dei lavori - precisa il sindaco - che è stato individuato entro la fine del 2024. E' uno dei finanziamenti che sta dentro al Pnrr e lo stiamo chiudendo nei tempi previsti. E' ovvio che noi riqualifichiamo i giardini per renderli fruibili e nella disponibilità dei palermitani, aperti a tutte quelle forme espressive di cui i palermitani sono capaci, le migliori ovviamente. Nulla vieterà che anche i giardini possano entrare nel novero delle iniziative dell'anno giubilare, all'interno di un percorso artistico e di impegno anche multitematico". Il riferimento è alle installazioni presenti: oltre a un'esposizione di quadri realizzati dagli studenti del liceo artistico Catalano, anche un arazzo raffigurante il carro trionfale di Santa Rosalia: "E' così bello - dice il sindaco ai ragazzi presenti - che voglio inserirlo tra gli eventi dedicati alla Santuzza".

Per quanto riguarda le giostre alle quali non è stata rinnovata la concessione, il sindaco Lagalla fuga ogni dubbio: "C'è una querelle che si trascina da tanti anni e che evidentemente ha portato l'amministrazione ad assumere l'unico provvedimento che poteva essere assunta - spiega a PalermoToday - cioè quello della revoca della concessione in questa sede, in questo giardino storico. I ricorsi che si sono susseguiti e accumulati hanno fino a questo momento ritardato e siamo in attesa del giudizio finale della giurisdizione competente, dopodiché è evidente che non possiamo cassare le giostre con un colpo di penna, bisognerà lavorare per trovare gli spazi e delle intese per ricollocare qualcosa che è utile e necessario ai bambini. Alcuni spazi sono già in discussione, nell'ambito di una programmazione degli spazi aperti della città: stiamo infatti lavorando alla programmazione dei posteggi, delle aree di scambio e anche ovviamente delle aree gioco. Anche i bambini hanno le loro esigenze e assolutamente evidente che queste vanno rispettate da parte di un'amministrazione responsabile". Intanto le giostre che si trovano nell'area vicina a piazza Croci, restano aperte.

Nell'appalto per il restauro e recupero del Giardino Inglese finanziato col Pnrr, c'è anche la riqualificazione del parterre Falcone Morvillo, ovvero il giardino Garibaldi che si trova di fronte, in via Libertà. "Sono state fatte diverse opere sottoterra che hanno dato vigore alle radici di queste piante storiche - dice l'assessore al Verde Pietro Alongi a margine dell'incontro con la stampa per la riapertura parziale del parco - e che sono si vedono. L'impianto d'illuminazione è pronto e nei prossimi giorni verranno collocati altri corpi illuminanti. E' stato fatto tutto il sistema di irrigazione per gestire il prato. Poi lo spazio diventerà una sorta di FabLab, un laboratorio dove cultura, ambiente e verde coesisteranno. Una volta che finiremo qui, toccherà alla parte alta, ovvero dov'era previsto il vecchio bar. Sono stati tolti oltre 50 centimetri di cemento e asfalto, dove le radici erano sofferenti. Una volta ultimati questi interventi, toccherà anche al giardino Garibaldi".