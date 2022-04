I Rotoli riaprono dopo il maltempo: "Alberi sradicati dal vento e tombe sventrate, poteva essere una tragedia"

Alberi sradicati e tombe danneggiate: sono ancora evidenti i segni lasciati dal maltempo al cimitero dei Rotoli, che ha riaperto i battenti. Il vento e la tempesta di tre giorni fa hanno provocato la caduta di una ventina di alberi, alcuni dei quali si sono schiantati sopra le sepolture distruggendo lapidi, vasi, lumini e fotografie del caro estinto.

Un colpo al cuore per i parenti dei defunti; una nuova emergenza che si aggiunge a quella delle bare insepolte. "Lo spettacolo che oggi si presenta ai visitatori è terribile - dicono Igor Gelarda e Giuliana Sgroi, rispettivamente capogruppo della Lega in Consiglio e responsabile dipartimento Famiglia del Carroccio a Palermo -. Non si può fare molto contro la furia del vento ma è anche vero che da decenni non si effettuano più le potature degli alberi all'interno del cimitero. Gli alberi, di qualsiasi tipo, anche quelli più longevi come i cipressi, vanno sempre controllati e manutenuti. All'ingresso dei Rotoli ce ne sono alcuni che, già da alcuni anni, sono stati segnalati come pericolosi perché a rischio schianto: nessuno però è mai intervenuto per eliminare il pericolo".

"Quello che va immediatamente fatto adesso - concludono Gelarda e Sgroi - è una verifica di tutti gli alberi presenti all'interno del cimitero per evitare che la prossima volta questo spettacolo si possa trasformare in tragedia. Questa volta è stata evitata grazie alla prudenza del direttore, che a causa della allerta meteo diramata dalla Protezione civile ha chiuso il cimitero a scopo preventivo".

L'assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Toni Sala, fa sapere che "i pericoli sono stati eliminati o comunque segnalati", motivo per cui "il direttore ha deciso di riaprire i portoni. Ieri si sono svolti tutti i funerali".