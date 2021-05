Al Cep ha vinto la solidarietà: dopo il rogo di gennaio, lunedì riapre l'asilo Peter Pan

Ha vinto la solidarietà: lunedì riaprirà l'asilo nido Peter Pan, al Cep, tornato a nuova vita dopo l'incendio doloso che lo ha devastato a gennaio. Nei mesi scorsi il Comune aveva attivato un conto corrente per tutti coloro i quali avevano manifestato l’intenzione di voler fare una donazione per recuperare la struttura.

Stamattina il sindaco Leoluca Orlando, il vicesindaco Fabio Giambrone, gli assessori Giovanna Marano, Toni Sala, Sergio Marino e Paolo Petralia hanno visitato - insieme alle autorità civili e militari - i locali dell'asilo nido, ringraziando tutti i donatori che hanno permesso di restituire alle famiglie del quartiere uno spazio completamente rinnovato.

"Questa è la Palermo che vorremmo - ha detto il sindaco - la Palermo che già c'è. Che emerge nelle situazioni di pericolo. La città ha saputo reagire al pericolo, trasformarlo in occasione di cambiamento in una dimensione di comunità alternativa agli egoismi. Lunedì sarà un momento magico per i bambini e le famiglie del quartiere. Ringrazio tutte le maestranze e le associazioni che hanno dato un contributo fondamentale e le forze dell'ordine che hanno creato le condizioni di libertà per un terreno di cultura".

"Esprimo un sincero ringraziamento a tutta la rete del terzo settore e a quanti hanno permesso di riconsegnare alle famiglie un luogo di crescita importante. Questo è uno spazio di tutti, e mi auguro si costituisca presto un comitato di mamme che tenga le chiavi della struttura", ha detto Marano.

Giambrone ha ringraziato "tutti i lavoratori delle partecipate (Rap, Coime, Amg, Reset) che con entusiasmo e passione hanno donato nuova vita a questa struttura giorno dopo giorno e la Polizia municipale che ha garantito la sicurezza. È una giornata ricca di colori, di festa che dobbiamo raccontare per fare in modo che sia esempio in altre parti della città".