Città ostaggio dei cantieri: Papireto e Ponte Corleone banco di prova per il Comune sul fronte viabilità

Saltato il "tappo" di viale Regione, il vero banco di prova per l'amministrazione Lagalla è sugli altri cantieri che tengono in "ostaggio" la città: dalla chiusura di via Papireto, impercorribile a causa degli allagamenti che 9 mesi fa hanno mandato in tilt il sistema di deflusso delle acque piovane, fino al Ponte Corleone, infrastruttura che va messa in sicurezza per poter togliere le limitazioni al traffico rimaste nelle due corsie di marcia, passando per il sottopasso di via Crispi. Senza dimenticare il cantiere del collettore fognario in via Roma all'incrocio con via Amari.

Sono queste le sfide sul fronte della viabilità per il Comune, che stamattina ha riaperto il tratto della circonvallazione in direzione Trapani, all'altezza di Lidl, a conclusione dei lavori di manutenzione dei canali Passo di Rigano e Mortillaro durati quasi due anni. La presenza del sindaco Lagalla e degli assessori Orlando e Varchi in quello che è stato ribattezzato il "cantiere della vergogna" è finita per essere semplice passerella e pertanto poteva essere evitata, in quanto si sta parlando di un tratto di strada che doveva stare chiuso due mesi e invece ha costretto gli automobilisti alle pene dell'inferno (leggasi code, rallentamenti e caos) per due anni.

Lo sa bene lo stesso sindaco Lagalla, che in una nota afferma: "E' chiaro che non c'è da gioire particolarmente per il ripristino di una condizione normale, dopo quasi due anni di sofferenza per i cittadini". Aggiungendo però che la "nuova amministrazione ha seguito e accelerato la parte finale di questo cantiere che, anche grazie all’intervento della Regione Siciliana, è stato possibile rimuovere, riprendendo dei lavori, per troppo tempo rimasti sospesi, dall’incerto finale. Quest’ultima fase dei lavori, infatti, nelle previsioni sarebbe dovuta terminare intorno al 10 settembre e almeno siamo riusciti a riaprire la strada entro la fine di agosto e in largo anticipo con la riapertura delle scuole".

Una magra consolazione per i cittadini, che adesso chiedono a gran voce di sciogliere gli altri "nodi" alla viabilità che appesantiscono il traffico. L'amministrazione garantisce di essere sul "pezzo". "L’assessore Orlando - riferisce Lagalla - è molto presente e attivo su questo fronte e in questi giorni stiamo affrontando il blocco del Papireto con il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Un altro tema - aggiunge il sindaco - riguarda i lavori sul ponte Corleone. Il Comune sta seguendo la parte istruttoria perché la precedente amministrazione non aveva neanche concluso la convenzione con l’Anas, che noi finalizzeremo nei primi giorni di settembre, in modo che l’Anas possa realizzare le opere di consolidamento alla base del ponte, al termine delle quali le due corsie potranno già essere ripristinate secondo la normale dinamica di traffico".

Ad incalzare l'amministrazione ci pensa il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli (Più Europa): "Mi auguro che tutti i cantieri in città vengano riaperti il prima possibile e che non si perdano più mesi e mesi per portare a termine lavori di normale routine. All'amministrazione chiedo di dare una forte accelerata al cantiere del Papireto e spero che vengano portati a termine il prima possibile i lavori relativi al collettore fognario".