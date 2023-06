Riabilitazione ortopedica e neurologica con robot e realtà virtuale: allo Iemest si presenta il progetto Smart Reab

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani, alle 9,30, nei locali dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (Iemest), avrà luogo un convegno dedicato alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca dal titolo "Smart Rehab".

Nel corso della giornata si procederà ad effettuare delle dimostrazioni d'uso del dispositivo Erxos singolo e con realtà virtuale evidenziando le caratteristiche principali che lo rendono competitivo sia nell’uso e sia nei costi. Il progetto, finanziato dal Po Fesr 2014-2020, ha sviluppato e validato in ambiente di laboratorio e dimostrato in ambiente pertinente un esoscheletro robotico riabilitativo indossabile e a basso costo basato su materiali avanzati (fluidi elettroreologici) finalizzato all’ottimizzazione e alla personalizzazione del trattamento di riabilitazione per l’arto inferiore.

Il dispositivo modulare viene indossato dal paziente attivando l’esecuzione di esercizi riabilitativi in ambiente virtuale in riferimento ad uno specifico target personalizzato e in relazione al percorso riabilitativo previsto. Tale personalizzazione è selettiva rispetto ai differenti distretti muscolari di ciascuna articolazione dell’arto inferiore (ginocchio e caviglia), abilitando il training motorio in pazienti con esiti da post trauma (ortopedici) o da ictus (neurologici), incrementandone il tono muscolare e il recupero funzionale.

Si tratta di dispositivi che rendono possibile una medicina personalizzata in un contesto che si avvale di smart materials e della realtà virtuale quale sistema che integra le terapie tradizionali. Il progetto ha visto il contributo di Signo Motus srl, azienda capofila che opera in ambito robotica, materiali intelligenti, tecnologie assistive e Ict; Red Raion srl, azienda che opera nell'ambito delle Cgi (Computer generated imagery); Nebiolo Ht srl che opera nel settore della meccanica di precisione; Marisca Riso Scla-Studio commerciale e legale associato, Carmide srl ambulatorio di fisiokinesiterapia, fisioterapia e riabilitazione; Restarteam, studio medico associato dei dottori Angelo Vetro e Roberta Vetro con esperienza nel settore riabilitativo e del benessere e i due istituti di ricerca Cnr: l'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" (Cnr-Itae) e l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologie.

Il convegno si articolerà con interventi scientifici e prove specifiche per l’intera giornata presso la sede dello Iemest.