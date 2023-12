Anello ferroviario, Rfi aggiudica la gara per gli ultimi due chilometri tra le stazioni Politeama e Notarbartolo

Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato al Raggruppamento temporaneo d'imprese - composto dalla D'Agostino Costruzioni Generali srl (capofila), Bonifica spa e Prometeoengineering.it srl i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della chiusura dell'Anello ferroviario (seconda fase) .

L'appalto, del valore di oltre 90 milioni di euro, prevede la realizzazione dell'ultimo tratto di strada ferrata, quello cioè tra il Politeama e la Stazione Notarbartolo, della lunghezza di quasi due chilometri. Di questi, circa 800 metri sono in galleria e lo scavo verrà effettuato con una "talpa" meccanica. Il tragitto si snoda sotto le vie Paternostro, Brunetto Latini e Malaspina, con la realizzazione della fermata "Turrisi Colonna", l'adeguamento della fermata “Politeama" - che rientra nella prima fase dell'appalto di chiusura dell'Anello (attualmente in via di ultimazione) e la connessione con il Passante ferroviario alla Stazione Notarbartolo.