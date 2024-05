Revocata la protesta di educatori e insegnanti delle scuole d'infanzia e degli asili comunali

E' stato sospeso il sit-in di educatori e insegnanti delle scuole d'infanzia e degli asili nido del Comune di Palermo indetto dalla Fp Cgil Palermo per domani alle 16 sotto l'assessorato alla Scuola. "L'assessore Tamajo si è impegnato in prima persona ad attuare quanto da noi richiesto", riferisce Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo dopo un incontro che si è svolto stamattina. E aggiunge: "Noi vigileremo affinché gli impegni presi dall’assessore si concretizzino nell'interesse di tutti i lavoratori e sull'attuazione delle progressioni in deroga. Diversamente, riprenderemo con le iniziative di lotta".

I lavoratori dei servizi educativi per la fascia 0-3 e 3-6 chiedono la riqualificazione del personale: il loro contratto dal primo aprile 2023 prevede che il personale vada riqualificato in ex categoria D. "I circa 196 educatori e insegnanti del Comune chiedono di poter rientrare entro il primo settembre in questo processo. Le risorse, circa 350 mila euro, sono disponibili tra i fondi del personale – spiega Cipriano - e il Comune intende procedere con 30 nuove assunzioni attingendo a graduatorie di altri Comuni. I nuovi assunti entrerebbero in categoria D. Sarebbe impensabile che il personale già in forze al Comune da anni resti in C se il contratto, che ha modificato le forme di accesso alla professione, prevede per tutti la riqualificazione".