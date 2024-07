Revocato l'incarico di preside al liceo Umberto I a Giusto Catania: "Solo perché sono di sinistra"

La nomina a dirigente scolastico dell'ex assessore comunale ed esponente comunista Giusto Catania diventa un caso politico: appena designato alla guida di uno dei licei più prestigiosi della città, l'Umberto I, l'incarico è stato infatti revocato. A renderlo noto è stato lo stesso Catania con un post su Facebook, in cui allude a "pressioni, anche da parte di autorevoli parlamentari di Fratelli d'Italia".

"Pressioni" politiche che, secondo l'ex assessore sarebbero servite per "revocare il mio incarico", che "evidentemente hanno sortito il risultato voluto". Secondo Catania, la scelta dell'Ufficio scolastico regionale è arrivata "improvvisamente e senza alcuna motivazione" e "nel Paese di Giorgia Meloni bisogna sempre premiare il merito, soprattutto nella scuola, a meno che tu non sia di sinistra", ironizza nel suo post.

Catania resterà a fare il preside all'istituto comprensivo Giuliana Saladino del Cep e rimarca: "Non voglio contropartite. La scuola è un'istituzione della Repubblica, non può essere terreno di scambio. Ho già rassegnato le mie dimissioni dall'ufficio Legalità dell'Ufficio scolastico regionale. All'Umberto I andrà una mia cara amica, una bravissima preside, malgrado abbia molti anni di servizio meno di me, cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro".