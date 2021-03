Auto di lusso e truffe assicurative, revocato l'obbligo di firma al poliziotto indagato

Annullata l’ordinanza del gip per uno degli indagati dell’operazione Dirty Cars, il poliziotto Fabrizio La Mantia. I giudici del Riesame hanno accolto la richiesta presentata dall'avvocato dell'agente di 41 anni che ha ottenuto la revoca dell’obbligo di firma dopo alcune indagini difensive e un incidente probatorio caratterizzato da, come li definisce lo stesso legale, alcuni "colpi di scena". L’agente, già a marzo 2019, era stato trasferito d’ufficio dalla Questura di Palermo e poi sospeso al momento dell’esecuzione dell'ordinanza cautelare di metà febbraio scorso.

L’operazione condotta dai carabinieri - con tre arresti e altri tredici indagati - sarebbe servita a fare luce su un giro di auto rubate in Campania e trasportate a Palermo. Un piano quasi perfetto per riciclare mezzi di lusso come Ferrari, Porsche e Bmw, a volte intestati a delle "teste di legno" che li assicuravano per poi chiedere i risarcimenti. Il poliziotto è accusato dalla Procura di avere attestato il falso in un verbale di denuncia per il rinvenimento di una Land Rover e in cui questo modo, secondo i pm, avrebbe favorito gli altri indagati.

I "colpi di scena" a cui si riferisce l’avvocato riguardano le fasi delle indagini preliminari durante le quali il personale della Squadra Mobile aveva sequestrato i computer e gli smartphone di La Mantia. "L’allarme - spiega Genchi - si è avuto quando, su un nuovo cellulare, si è cercato di recuperare il backup di WhatsApp dall’account del mio assistito che nel frattempo si era fatto riattivare su un’altra scheda il numero dell’utenza cellulare di servizio, indispensabile per lui per potere lavorare". Mentre uno dei dispositivi si trovava sotto sequestro il recupero del backup "non era stato possibile - aggiunge il legale - in quanto qualcuno aveva acceso i cellulari del La Mantia e aveva smanettato nelle chat", ipotizzando dunque che qualcuno possa aver potessero essere state manomesse.

Oggi il tribunale ha annullato la misura cautelare personale disposta nei confronti del poliziotto (per il quale il pm aveva chiesto una misura più afflittiva poi non concessa dal giudice) che secondo la difesa è del tutto "estraneo alle vicende che gli sono state contestate".