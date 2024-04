Reti da pesca illegali nel porticciolo di Sferracavallo, scatta il sequestro. Intervento della guardia costiera nella borgata marinara palermitana. Le operazioni sono scattate nell’ambito della programmata attività di vigilanza e controllo sull’intera filiera della pesca marittima. In azione il personale militare del 12° Centro controllo area pesca della guardia costiera di Palermo, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ha verificato che nel porticciolo di Sferracavallo che durante le fasi di scarico da un furgone a un peschereccio iscritto nei registri di Porticello stavano per essere imbarcati "attrezzi da pesca non conformi", spiegano dalla capitaneria di porto.

In particolare, i militari intervenuti hanno accertato la detenzione di oltre 3.500 metri di reti derivanti irregolari, dalle dimensioni della maglia inferiori a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. "L’utilizzo - dicono dalla guardia costiera - è proibito in quanto si tratta di attrezzi da pesca non selettivi che posti in opera catturano esemplari inferiori alla taglia minima consentita ed anche esemplari che non sono commercializzati, determinando un grave danno alla fauna marina ed alla preservazione degli stock ittici".

La rete è stata posta sotto sequestro ed al comandante del motopesca è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo pari a duemila euro. E’ stata inoltre sospesa la licenza di pesca dell’unità per un periodo di tre mesi in quanto questo tipo di violazione rientra tra le “infrazioni gravi” come definite dal Regolamento comunitario in materia di pesca illegale.