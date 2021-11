Anche a Palermo una sede della Rete disabili italiana: "Diamo voce a chi ha bisogno di assistenza"

Anche a Palermo apre una sede della Rete disabili italiana. Al timone della nuova realtà, fortemente voluta dal presidente nazionale Domenico Sommella e dalla responsabile regionale Sabina Scaravaggi, c'è Gabriele Montera, già presidente nazionale di "Una lotta per la vita onlus".

"Palermo - dice Montera - meritava una sede della Rete essendo la quinta città italiana e soprattutto per il suo tessuto sociale difficile. Qui sono in tanti i disabili che necessitano di assistenza, sono tante le famiglie che non sanno cosa fare o a chi rivolgersi per il riconoscimento di diritti negati. Tutti mai ascoltati dalle classe dirigenti sorde e impreparate. Abbiamo deciso di ascoltare il loro grido silenzioso e di metterci a loro servizio in cerca di un futuro migliore. Siamo fortemente convinti che una nuova alba per

i diversamente abii di Palermo e provincia sia ancora possibile".

La nuova realtà vuole porsi come "presidio di legalità dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. La mission sarà quella di far progredire competenze, conoscenze ed esperienze in tutte le dimensioni dell’evoluzione e del benessere a lungo termine. La valorizzazione della creatività del disabile come massimo fattore di crescita sociale, il miglioramento della qualità di vita dei singoli come auspicio di riuscita, il vedersi soggetto protagonista del proprio presente". All’interno della Rete, oltre al personale amministrativo, operano medici, infermieri, fisioterapisti e oss.