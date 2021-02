Orto Botanico, l'appello della direzione alle imprese: "Alle serre serve un restauro"

L’Orto Botanico vuole ristrutturare le due serre gemelle per destinarle ad attività didattiche rivolte ai ragazzi e a corsi di giardinaggio. Chiamate a raccolta le aziende siciliane che possono usufruire dell'art bonus, uno strumento di recupero del credito d’imposta, operativo in Italia dal 2018, a favore delle imprese che scelgono di effettuare donazioni in denaro per interventi di restauro o di nuove edificazioni in favore della cultura e del patrimonio storico-artistico del nostro paese: per il progetto servono 80 mila euro. "Solo quando - spiega la direzione dall'Orto botanico - la metà della somma necessaria sarà stata raccolta i lavori potranno partire".

Le serre hanno un notevole valore storico. L’obiettivo dell’intervento è quello di restaurare una delle due piccole serre per trasformarla in serra didattica, l’altra invece, ubicata tra il viale delle Ceiba speciosa e la più nota serra Carolina progettata da Carlo Giachery nel 1857, dopo il restauro ospiterà la collezione di piante carnivore dell’Orto. "A breve infatti - spiegano dalla direzione dell’Orto palermitano - partiranno i nuovi corsi di giardinaggio che formeranno nuovi giardinieri e la serra sarà utilizzata per molte delle lezioni in calendario". L'Orto ha anche in programma la partecipazione delle scuole elementari e della prima infanzia a momenti di avvicinamento al mondo del giardino. I bambini guidati dai loro insegnanti e dagli allievi della scuola potranno imparare a mettere le mani nella terra, seminando e rinvasando piantine ed impareranno a riconoscere piante, fiori, frutti, semi e cortecce.

"La prima serra – spiega il direttore Rosario Schicchi – è attualmente inagibile e diventerà, dopo l’intervento, la serra didattica dell’Orto. All’interno si effettueranno corsi e lezioni di giardinaggio per bambini ed adulti, attività culturali ed inIlcontri di cultura botanica che avvicinino il pubblico alla conoscenza delle magnifiche collezioni custodite. La seconda serra invece, sarà ripristinata per ospitare al proprio interno la collezione di piante carnivore e del genere Stapelia”.

Le serre gemelle dette anche “ananasserie”, torneranno comunque ad accogliere entrambe piante tropicali. L’intervento di restauro della serra didattica prevede nel dettaglio la manutenzione straordinaria del basamento e dei bancali, con l’eventuale risanamento dei ferri danneggiati e la ritinteggiatura, il restauro completo dello scheletro in ferro, la sistemazione di tutti gli ingranaggi e di tutte le leve destinate alla movimentazione dei vetri laterali e del tetto, la sostituzione degli attuali vetri con vetri di sicurezza anti scheggia, il ripristino dell’impianto di irrigazione sui bancali e del telo ombreggiante e l’istallazione dell’impianto di illuminazione e di condizionamento.

