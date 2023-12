Cantieri alla Zisa, da padiglioni abbandonati a "filiale" della biblioteca comunale: bando da 4 milioni

In abbandono da anni, diventeranno la sede decentrata della biblioteca comunale. Si tratta dei padiglioni 1 e 2 dei Cantieri culturali alla Zisa per i quali l'amministrazione di Palazzo delle Aquile ha pubblicato un bando per il restauro dall'importo di 4,3 milioni di euro complessivi con base a circa 2,6 milioni di euro.

Si tratta di un nuovo tentativo dopo l'avviso di fine dicembre 2022, andato a vuoto, con il quale si cercarono aziende interessate a una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento. Adesso la gara d'appalto, il cui responsabile unico è Tonino Martelli, dirigente comunale del servizio Centro storico, è aperta a tutti. Le imprese possono presentare le istanze fino alle 12 del prossimo 12 febbraio (Qui tutta la procedura). Una volta affidati i lavori, ci saranno 540 giorni di tempo per completare l'opera.

Cosa prevede il restauro

Ecco cosa prevede il progetto che ridarà vita ai capannoni nell'oblio da troppo tempo in un complesso che ospita ormai diverse realtà culturali facendo fede al nome dell'area. Nel padiglione 1 troveranno spazio il deposito librario (armadi compattabili), due sale di lettura separate, di cui una con il front office per la richiesta dei servizi bibliotecari, sale per la manutenzione e la scansione dei testi, spazi per lettura e consultazione, salette audio video, servizi igienici per il pubblico e dipendenti e i locali tecnici per la gestione degli impianti tecnologici.

Il padiglione 2 nel grande vano ospiterà uno spazio polifunzionale: zona lettura e consultazione, area intrattenimento bimbi, piccolo spazio per incontri culturali, presentazione libri e proiezioni; inoltre tre stanze per uffici, locali per la reception e servizi igienici.

Attenzione agli elementi storici

"Il progetto - si legge nel documento redatto da architetti e ingegneri del settore Città storica del Comune - oltre a proporre il riuso dei due padiglioni, mira al restauro conservativo degli elementi storici originali dei padiglioni industriali e degli elementi originari pervenuti quali: gli intonaci esterni e interni, gli infissi esterni, le coperture realizzate con l'utilizzo di materiali diversi quali legno, mattoni di cotto acciaio, cemento armato e il manto di copertura in tegole marsigliesi". Saranno previste infine, come previsto dalla legge, le necessarie opere di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguando e modificando in modo da rendere accessibili tutti i locali.