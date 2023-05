Santa Maria della Pietà, restaurato il fonte dove sono stati battezzati padre Puglisi e il giudice Borsellino

Martedì 30 maggio, alle 18, la fondazione Salvare Palermo, presenterà il restauro conservativo del fonte battesimale della chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza, alla Kalsa, dove è stato battezzato il beato don Pino Puglisi, di cui ricorre proprio quest’anno il trentennale dell'omicidio per mano mafiosa.

Il restauro è stato effettuato in collaborazione con l’Ance e il Gruppo Famila. "Si tratta di un momento molto importante per la nostra comunità parrocchiale - afferma don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà -. Siamo molto legati a questo fonte battesimale dove ha ricevuto il sacramento del battesimo il beato Pino Puglisi, ma anche il giudice Paolo Borsellino, il venerabile don Francesco Paolo Gravina, principe di Palagonia e di Lercara Friddi e il il 'servo di Dio' padre Giovanni Messina. Speriamo di essere davvero in tanti per condividere con gioia questo restauro a salvaguardia di un ‘tesoro’ della nostra città custodito all’interno della nostra parrocchia.

Alla presentazione parteciperanno tra gli altri Daniele Anselmo, presidente della Fondazione; Patrizia Semilia Codiglione, presidente Club di Palermo Centro-Inner Wheel Italia. Sono state diverse autorità come il sindaco Roberto Lagalla e l'arcivescovo Corrado Lorefice.