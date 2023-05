Restauro di opere d'arte del 1700 della basilica Costantiniana della Magione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 21 maggio presso la Basilica Costantiniana della Magione, subito dopo la S. Messa, nella Cappella del SS Crocifisso, annessa alla Magione, sono stati esposti i manufatti restaurati su impulso della Delegazione Costantiniana di Sicilia, eseguiti dal progetto di restauro del dipartimento di disegno e Storia dell’Arte del Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Palermo seguito dal prof. Giuseppe Di Cristina, insegnante di storia dell’arte, e dalla prof.ssa Ester Cremona, che con i loro alunni hanno restaurato un antico quadro del ‘700 raffigurante un cappellano costantiniano, quattro candelabri lignei dorati in oro zecchino, un’urna lignea dorata in oro zecchino, dove per il Giovedì Santo viene posto il SS Sacramento, e la base di quest’ultima in argento e oro zecchino. Mons. Salvatore Grimaldi, parroco della Magione e comm. di Grazia Ecclesiastico, visto le condizioni di degrado di alcuni manufatti della Magione, aveva chiesto, alla delegazione costantiniana di Sicilia, un supporto per provvedere al loro restauro. La Delegazione ha coinvolto per il progetto di restauro i docenti suddetti e il progetto è stato approvato dalla preside del liceo Stanislao Cannizzaro, professoressa Anna Maria Catalano. Il Gran Mastro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, ha concesso la medaglia d’Oro di Benemerenza al liceo Cannizzaro. L’alta onorificenza è stata consegnata alla preside dal Delegato Vicario costantiniano di Sicilia, Antonio di Janni, Cav. di Gr. Cr. di Grazia, alla presenza dei cavalieri, Nobile Manlio Corselli, Sergio Emanuele Marchese di Torralta, Vincenzo Calefati Barone di Canalotti, Vincenzo Nuccio, Carmelo Sammarco. Claudio Ragusa, Cancelliere della Delegazione, Alessandro Palazzolo e la Dama Carmela Munda.