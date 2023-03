Cefalù, finanziati 341 mila euro per il restauro della chiesa San Leonardo Badiola

Dalla Cei 341 mila euro per il restauro della Chiesa San Leonardo Badiola di Cefalù. Lo stanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana rientra nell'ambito degli interventi sugli edifici di culto costruiti da più di 20 anni. Progettista dell'intervento l'architetto cefaludese Salvatore Cerami.

L'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della conferenza episcopale italiana ha concesso, su richiesta del vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, con l'apporto dell'ufficio tecnico della curia diocesana, il contributo per finanziare il progetto di restauro e manutenzione della chiesa in provincia di Palermo. Per la chiesa è previsto il restauro, la bonifica da umidità e la manutenzione ordinaria per una spesa complessiva di 487 mila euro.