La basilica di San Francesco d'Assisi chiude per lavori, sposi spiazzati: annullati i matrimoni del 2024

La chiesa chiude per ristrutturazione e i matrimoni già in programma per tutto il 2024 vengono annullati e dirottati altrove. Impellente, infatti, il restauro della basilica di San Francesco d'Assisi compromessa da gravi infiltrazioni d'acqua e da un obsoleto impianto elettrico da rifare in toto. Ai futuri sposi, circa una settantina di coppie, è stato così comunicato che da aprile a dicembre nessun rito potrà essere celebrato.

Troppo urgenti i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e per la riqualificazione della basilica, per cui il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria, che fa capo al ministero per le Infrastrutture e trasporti, ha stanziato 9 milioni di euro da ripartire tra il chiostro del Monastero di Santa Caterina d'Alessandria, la chiesa di San Giorgio dei Genovesi, il complesso monumentale di Porta Nuova, la chiesa di Santa Maria Assunta a Polizzi Generosa e, appunto, San Francesco d'Assisi.

Sul piede di guerra gli sposi che, a qualche mese dal matrimonio, ora si ritrovano a dover trovare la disponibilità di un'altra chiesa nella data prescelta. "E' un incubo - racconta a PalermoToday Eliana Butera - perché a 5 mesi dalle nozze tutto è prenotato, le partecipazioni stampate. Ora chi abbiamo scelto, prenotato e pagato ci liquida. In città anche altre parrocchie sapevano di dover restaurare, ma non hanno preso prenotazioni per l'intero anno. Pensano che esistano chiese disponibili con così poco preavviso? Certe date, soprattutto quelle estive e nei weekend, sono off limits. Bisogna prenotare anni e anni prima. Sarà impossibile trovare un'alternativa in così poco tempo".

A spiegare come stanno le cose è Padre Daniele Felix Moraru: "Non sapevamo quando sarebbero iniziati questi lavori - dice - ed è per questo che venerdì ci sarà una riunione tecnica in cui sapremo quando dovremo lasciare la chiesa. Non sappiamo ancora per quanto tempo, ma abbiamo comunque dovuto disdire tutti i matrimoni del 2024 e stiamo avvisando tutte le coppie. Abbiamo chiesto un incontro col vescovo per avere una chiesa supplente, ovvero la chiesa dell'Immacolatella, che può ospitare fino a cento persone".

Intanto agli sposi sta arrivando la comunicazione: "Carissimi - si legge nella mail inviata dalla chiesa - con immenso rammarico vi comunico che, a seguito di emendamento a suo tempo approvato in Finanziaria del Governo, è venutasi a creare una situazione particolare e imprevista circa l'utilizzo della basilica per eventi e celebrazioni particolari. Una mole non indifferente di lavori frammisti a possibili tempi di inagibilità dei luoghi. Come non pensare nel contempo a voi e a quanti come voi, avevate da tempo prescelto nostra preziosa basilica per la celebrazione del vostro matrimonio".

La basilica di San Francesco è una delle chiese più ambite per i matrimoni. Negli anni post pandemia, infatti, è arrivata a celebrare fino a un centinaio di matrimoni. "Come non immaginare le difficoltà e il disagio a vari livelli - si legge ancora - derivanti dalla necessità di trovare altra chiesa disponibile. Lo comprendiamo benissimo e ce ne scusiamo vivamente fiduciosi della vostra comprensione e benevolenza. Noi vi restiamo ugualmente vicini con la nostra preghiera e il fervido augurio che i vostri cuori restino ugualmente sereni e gioiosi, forti della felicità di poter coronare il vostro progetto di vita insieme. A voi il nostro abbraccio di vicinanza, con il fraterno saluto francescano di 'pace e bene'".