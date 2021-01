I soccorritori in azione in via dell'Arsenale

Lavori di ristrutturazione in un palazzo di via dell'Arsenale, restauratrice cade dal ponteggio

I vigili del fuoco hanno soccorso una donna impegnata in un cantiere aperto per il rifacimento del prospetto. Salendo una scaletta avrebbe perso l'equilibrio finendo dal quarto al terzo piano del ponteggio. La lavoratrice è stata portata con l'ambulanza a Villa Sofia