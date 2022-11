Il Comune dà l'ok per la costruzione di un distributore di carburante, società fa ricorso ma il Cga lo respinge

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso presentato dalla Fuelpower srl che aveva impugnato davanti al Tar Sicilia gli atti con cui l’Amministrazione comunale aveva dato il proprio assenso alla Gp srl, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, per la costruzione di un distributore in viale Regione Siciliana, nella carreggiata laterale in direzione Trapani.

La vicenda giudiziaria ha inizio dopo il ricorso presentato dalla Fuelpower srl ai giudici amministrativi circa l’illegittimità, in relazione alle autorizzazioni concesse all’altra società, "del permesso rilasciato dal Comune - ricostruisce l’avvocato Rubino - in quanto, avendo stipulato un patto di opzione per l’acquisto di appezzamenti di terreno per la realizzazione di un impianto in viale Regione, si sarebbe verificata una sovrapposizione di impianti nella medesima area commerciale".

Già a maggio 2020 il Tar Sicilia aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fuelpower srl che, a quel punto, si era rivolta al Cga. In questa fase si è costituita in giudizio la Gp srl che ha chiesto il rigetto dell’appello a la conferma della sentenza di primo grado che "aveva confermato - aggiungono gli avvocati - la legittimità degli atti adottati dal Comune di Palermo". Il 7 novembre scorso il Consiglio di giustizia amministrativa ha messo la parola "fine" sulla vicenda.

"Condividendo le nostre tesi difensive - spiega ancora Rubino - il Cga ha avuto modo di affermare che il criterio della vicinitas, che abilita l’imprenditore commerciale concorrente all’impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità o identità del bacino d’utenza, postula la rigorosa dimostrazione di un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito".

"Tali circostanze - aggiunge - non sono state riscontrate dai giudici amministrativi, i quali hanno evidenziato che l’impianto che la società Fuelpower srl avrebbe voluto realizzare non solo non è attivo, ma per di più la relativa richiesta di realizzazione è stata oggetto di diniego da parte del Comune, con la conseguenza che non sussiste alcuna attuale vicinanza tra gli impianti delle due società, tale da poter individuare un medesimo bacino di utenza".

Peraltro il Cga, sottolineano ancora i legali, ha rilevato che gli impianti della società Gp srl "afferiscono ad un’area territoriale talmente vasta da escludere in nuce la presenza delle condizioni soggettive che avrebbero potuto legittimare l’azione promossa dalla società Fuelpower srl. Pertanto, per effetto della sentenza, la società Gp srl potrà continuare ad esercitare l’attività svolta presso l’impianto di distribuzione in viale Regione, mentre la società Fuelpower srl dovrà pagare le spese di giudizio".